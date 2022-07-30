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UIPM Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası

UIPM Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası

Milli sporcu İlke Özyüksel, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğince (UIPM) Mısır'da düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

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Milli sporcu İlke Özyüksel, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğince (UIPM) Mısır'da düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, İskenderiye kentinde gerçekleştirilen organizasyonda bugün kadınlar kategorisinde final müsabakaları yapıldı.

Milli sporcu İlke Özyüksel, kadınlar finalinde toplam 1405 puan alarak dünya üçüncüsü oldu.

Organizasyonda İtalyan Elena Micheli 1416 puanla şampiyon olurken, Macar sporcu Michelle Gulyas ise 1412 puanla ikinci sırayı aldı.

Şampiyona, yarın yapılacak karışık bayrak yarışıyla sona erecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Mısır Spor Haberler

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