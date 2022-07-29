UIPM Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası Milli sporcu İlke Özyüksel, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğince (UIPM) Mısır'da düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale çıktı. Milli sporcu İlke Özyüksel, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğince (UIPM) Mısır'da düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale çıktı. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, İskenderiye kentinde gerçekleştirilen organizasyonda bugün kadınlar kategorisinde yarı final müsabakaları yapıldı. Milli sporcu İlke Özyüksel, toplam 1080 puanla grubunu yedinci sırada tamamladı ve yarın yapılacak finallere kalmayı başardı. 18 kadın ve 18 erkek sporcu olmak üzere toplam 36 sporcunun finale kaldığı şampiyonada yarın binicilik, eskrim bonus round, yüzme, koşu ve atış branşlarında madalya mücadelesi verilecek. Organizasyon, 31 Temmuz'da yapılacak karışık bayrak yarışıyla sona erecek. Spor AA / Muhammed Boztepe Türkiye Mısır Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› UIPM Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.