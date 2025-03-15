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Uğurcan Yazğılı Konyaspor'un Beşiktaş'a Karşı İlk Gol Sevincini Yaşadı

Uğurcan Yazğılı Konyaspor'un Beşiktaş'a Karşı İlk Gol Sevincini Yaşadı
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Konyaspor'un defans oyuncusu Uğurcan Yazğılı, Trendyol Süper Lig 28. haftasında Beşiktaş'a karşı attığı golle bu sezon ligdeki ilk gol sevincini yaşadı. Konyaspor, maçı 1-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Konyaspor'un defans oyuncusu Uğurcan Yazğılı, Beşiktaş maçıyla bu sezon ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederken, yeşil-beyazlıların tek golünü Uğurcan Yazğılı kaydetti. Mücadelenin 45. dakikasında sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Uğurcan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı.

Maça 11'de başlayan Uğurcan Yazğılı sakatlığı nedeniyle yerini 60. dakikada Pedrihno'ya bıraktı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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