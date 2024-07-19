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Uğurcan Yazğılı: Bu sene çok daha farklı bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz

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Konyaspor'un stoper oyuncusu Uğurcan Yazğılı, geçen sezon yaşadıkları zorlukları tekrar yaşamamak ve daha iyi bir performans sergilemek istediklerini söyledi. Takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü kamp ortamından memnun olduklarını belirten Yazğılı, taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Konyaspor'un stoper oyuncusu Uğurcan Yazğılı, "Geçen sene takım olarak inişli çıkışlı zamanlarımız oldu. Zorluklar yaşadık. Son haftaya kadar düşme tehlikemiz vardı. Ligde kaldığımız için gerçekten çok mutluyuz ama bu sene gerçekten çok daha farklı bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz. O sıkıntıları tekrar yaşamamak istiyoruz" dedi.

Süper Lig ekibi Konyaspor, Kayseri'de bulunan bin 850 metre yükseklikteki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı takımın stoperi Uğurcan Yazğılı, "Gerçekten burada çok güzel bir ortam var. Yeni gelen arkadaşlarımızla bir aile ortamı oluşturduğumuzu düşünüyorum. Çalışmalarımız da çok güzel gidiyor. Slovenya kampımız başlayacak. Slovenya kampında da artık daha çok hazırlık maçları ve taktiksel olarak antrenmanlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Takımın geçen sezonki durumuna değinen Yazğılı, "Geçen sene takım olarak inişli çıkışlı zamanlarımız oldu. Zorluklar yaşadık. Son haftaya kadar düşme tehlikemiz vardı. Ligde kaldığımız için gerçekten çok mutluyuz ama bu sene gerçekten çok daha farklı bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz. O sıkıntıları tekrar yaşamamak istiyoruz. Bütün arkadaşlarımız da bunun bilincinde. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Onlarla da inşallah hep birlikte güzel bir sezon başlangıcı yaparak bütün sezon boyunca Konyaspor'u hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz. Son haftalarda taraftarımızın bize büyük bir desteği olmuştu. Yine onların desteğine ihtiyacımız olacak. İlk iç sahada taraftarımızla beraber, yine eskisi gibi güçlü bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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