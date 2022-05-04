Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un kalesine duvar ördü - Haberler

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Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un kalesine duvar ördü

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un kalesine duvar ördü

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor'da, Uğurcan Çakır da kalesinde gösterdiği performansla şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor'da, Uğurcan Çakır da kalesinde gösterdiği performansla şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Kaptan Uğurcan, yaptığı kurtarışlar ve savunmadaki arkadaşlarına verdiği güven ile bordo-mavili takımı şampiyonluğa taşıyanların başında gelirken A Milli Futbol Takımı'nın da değişmez isimlerinden oldu.

Bu sezon 35 haftası geride kalan ligde 2 maç cezası nedeniyle takımda yer alamayarak 33 karşılaşmada kaleyi koruyan Uğurcan, 28 gol yedi. Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın görev yaptığı maçlarda Trabzonspor, maç başına 0,84'lük ortalamayla oynadı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Trabzonspor, geride kalan 35 haftada 31 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Uğurcan Çakır, 33 maçta 28 gol kalesinde görürken Erce Kardeşler 1 maçta 3 gol yedi. Arda Akbulut da oynadığı 1 maçta kalesini gole kapadı.

Bordo-mavili takımın kaptanı 33 maçın 11'inde kalesini gole kapatırken, bir maçta en fazla 2 gol kalesinde gördü.

130 lig maçında kaleyi korudu

Uğurcan Çakır, ligde 5 sezonda 130 kez bordo-mavili takımın kalesini korurken 139 gol yedi.

Bordo-mavili takımın 26 yaşındaki başarılı kalecisi, 2017-2018 sezonunda 6 maçta 12, 2018-2019 sezonunda 20 maçta 23 gol, 2019-2020 sezonunda 33 maçta 40, 2020-2021 sezonunda 38 maçta 36, bu sezon da 33 maçta 28 gol kalesinde gördü.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

A Milli Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Spor, Haberler

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