Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da Kalıyor

Trabzonspor'da, takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır, bordo-mavili takımdan vazgeçmiyor. 9,5 yıldır formasını giydiği takımıyla kupalar kaldıran tecrübeli kaleci kulübün en sadık oyuncusu oldu.

1461 Trabzon ve Trabzonspor formaları giyen Uğurcan Çakır, 2016 Haziran'da 1461 Trabzon'dan bordo-mavili takıma geçiş yaptı. Ligin en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Çakır, A Milli Takımın da önemli isimlerinden oldu. Bordo-mavili takımın yıllardır süren şampiyonluk sevincine son veren kritik isimlerden olan Uğurcan Çakır, Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupasını da kaldırırken 231 maçta takımının formasını terletti.

Şampiyonluk sezonunda ligin en pahalı oyuncusuydu

Uğurcan Çakır, bordo-mavili takımın şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunda ligin en pahalı oyuncusu konumunda yer alıyordu. 19 milyon Euro'yu bulan değeri ile transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Her sezon adı bir çok kulüple anılan Çakır, 9,5 yıldır formasını giydiği Karadeniz ekibinden vazgeçmedi.

Şampiyon kadrodan 5 isim kaldı

Trabzonspor'da 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan kadrodan 5 isim kaldı. Son olarak Bakasetas ve Abdulkadir Ömür'ün ayrılıkları sonrası Uğurcan Çakır, Denswil, Visca ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Berat Özdemir ise kiralık olarak kadroda yer alıyor.

2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor

Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan Çakır, transfer yapmaması durumunda 11 sene Karadeniz ekibinin kalesini koruyan Onur Recep Kıvrak'ı geçmiş olacak ve 15 yıl Trabzonspor'un kalesini koruyan ve rekoru elinde bulundan Şenol Güneş'in rekoruna doğru ilerlemiş olacak. - TRABZON