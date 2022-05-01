Uğurcan Çakır: 'Şampiyonluk Trabzon halkına, taraftarlarına armağan olsun'

TRABZON (İHA) - Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, maç sonu yaptığı açıklamada, "Şampiyonluğu Trabzonspor halkına ve taraftarına armağan ediyorum" dedi.

Medical Park Stadyumu'nda Antalyaspor'la oynanan maçta 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen bordo-mavili ekibin takım kaptanı Uğurcan Çakır, maç sonu soyunma odasında şampiyonluğu değerlendirdi. Maçta bir penaltı kurtaran başarılı kaleci Uğurcan Çakır, "Öncelikle çok mutluyum bütün Trabzon halkına, Trabzon taraftarlarına armağan olsun. Takım arkadaşlarıma, bütün ekibe çok teşekkürler, çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bu güzel duyguları hepsine armağan ediyoruz. Onlar sayesinde bu şampiyonluk geldi, hepsine sevgiler selamlar" ifadelerini kullandı. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor