Uğurcan Çakır: Galatasaray'la uzun yıllar başarılı olmayı hedefliyorum

Galatasaray'ın yeni transferi kaleci Uğurcan Çakır, "Taraftarın sevgisine layık olmak için Galatasaray formasıyla terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Galatasaray'la uzun yıllar başarılı olmayı hedefliyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçın ardından sarı-kırmızılıların yeni transferi milli kaleci Uğurcan Çakır, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran Çakır, "Galip geldiğimiz için ayrıyeten mutluyum. İlk maçlar genelde zor oluyor. Takıma alışma, arkadaşlarımı tanıma süreci biraz zor. Bugün galip geldiğimiz ve gol yemediğimiz için mutluyuz. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde perşembe günü de Frankfurt'u yeneriz" dedi.

"Muslera'nın beni sevdiğini biliyordum, ben de onu seviyorum"

Sarı-kırmızılı takımın eski kalecisi Fernando Muslera ile sürekli konuştuklarını söyleyen Uğurcan Çakır, "Muslera ile sürekli yazışıyorduk, konuşuyorduk. Beni sevdiğini biliyordum, ben de onu seviyorum. Müthiş bir profesyonel, çok başarılı bir kaleci. Türkiye'de, Galatasaray'da çok büyük işler başardı. İnşallah ben de onun başarılarını Galatasaray'la yaşayabilirim" ifadelerini kullandı.

"Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladılar"

Adaptasyon sürecinin çok hızlı geçtiğini dile getiren milli kaleci, "Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladılar. Hem milli takımdan arkadaşlarım var hem yabancı futbolcular hepsi iyi çocuklar. Galatasaray son üç sezonun şampiyonu, zaten başarılı bir takım. Ben de onlara ileriki başarılarında yardımcı olmak için geldim. Onlara bunu söyledim. Hepsi çok güzel karşıladı. İnşallah birlikte büyük başarılara imza atabiliriz" diye konuştu.

"Galatasaray'la uzun yıllar başarılı olmayı hedefliyorum"

Galatasaray taraftarları ile ilgili de konuşan 29 yaşındaki file bekçisi, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Taraftarın sevgisine layık olmak için Galatasaray formasıyla terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Bundan hiç şüpheleri olmasın. İşimi en iyi şekilde yapıp onlara layık olmaya çalışacağım. Galatasaray'la uzun yıllar başarılı olmayı hedefliyorum. İnşallah bunu başarabilirim."

"İki gün önce 12 yaşındaki kuzenimi kaybettim"

İki gün önce 12 yaşındaki kuzeninin hayatını kaybettiğini anlatan Çakır, "Aslında biraz buruk bir sevinç oldu benim için. Çünkü iki gün önce 12 yaşındaki kuzenimi kaybettim. O da Galatasaray taraftarıydı. Antalya'da cenazesi oldu ve ben maçtan dolayı katılamadım. Bütün ailemin başı sağ olsun. O beni bu formayla görmek çok istiyordu. Transfer olduktan sonra çok mutluydu. Nasip olmadı. Ben de ilk galibiyetimi ona, teyzeme, enişteme armağan ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL