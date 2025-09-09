Uğurcan Çakır: 'Galatasaray için mücadele edeceğim'

Galatasaray'ın yeni transferi milli kaleci Uğurcan Çakır, "Terimin son damlasına kadar Galatasaray için mücadele edeceğim, büyük başarılara ben de yardımcı olacağım" dedi.

Galatasaray, Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı milli kaleci Uğurcan Çakır ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenini ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Uğurcan Çakır, transfer sürecinin uzun geçtiğini söyledi. Çakır, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Galatasaray'a yakışır bir futbol sergilemek, taraftarımızı mutlu etmek için buraya geldim. İnşallah başarılı olurum" ifadelerini kullandı.

"İnşallah taraftarların yüzünü kara çıkarmam"

Sarı-kırmızılı taraftarlar ile ilgili de konuşan 29 yaşındaki file bekçisi, "İç sahada oynanan maçlarda özellikle taraftar tüm takıma çok iyi destek veriyor. Ben de burada olmaktan, onlarla birlikte bu desteği hissedecek olmaktan çok mutluyum. İnşallah onların da yüzünü kara çıkarmam, burada başarılar yakalarım" cümlelerine yer verdi.

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak hayallerimden bir tanesiydi"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı her zaman hayal ettiğini belirten Uğurcan, "Benim için çok özel duygular olacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi oynamayı her futbolcu hayal eder. Benim de hayallerimden bir tanesiydi. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil ederiz" dedi.

"Galatasaray için mücadele edeceğim"

Son olarak Galatasaray'ın başarısı için mücadele edeceğini aktaran milli eldiven, "Burada olduğum için çok mutluyum. Terimin son damlasına kadar Galatasaray için mücadele edeceğim, büyük başarılara ben de yardımcı olacağım" şeklinde sözlerini noktaladı. - İSTANBUL