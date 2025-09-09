Uğurcan Çakır: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi Hayalim Gerçek Oluyor

Galatasaray'ın yeni transferi Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı forma altında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev yaparak hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Milli kaleci, sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Uğurcan, " Galatasaray'a yakışır bir futbol sergilemek, taraftarımızı mutlu etmek için buraya geldim. İnşallah başarılı olurum. İç sahada oynanan maçlarda özellikle taraftarlar çok iyi destek veriyor. Ben de burada olmaktan, onlarla birlikte bu desteği hissedecek olmaktan çok mutluyum. İnşallah onların da yüzünü kara çıkarmam. Burada başarılar yakalarım." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmanın özel bir his olduğunu vurgulayan Uğurcan, "Benim için çok özel duygular olacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı her futbolcu hayal eder. Benim de hayallerimden bir tanesiydi. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil ederiz. Burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah terimin son damlasına kadar Galatasaray için mücadele edeceğim. İnşallah büyük başarılara ben de yardımcı olacağım." ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır, ayrıca ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda eski kulübü Trabzonspor'a veda etti.

Milli kaleci, yayımladığı veda mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili Trabzonsporlular, Trabzonsporlu Uğurcan olarak bu arma için her zaman yüreğimi ortaya koydum, en iyisini vermek için mücadele ettim. Trabzonspor'da büyüdüm, öğrendim, yetiştim... Birlikte kupalar kazandık, şampiyonluk kutladık. Bu çatı altında geçirdiğim her an, ömrümün en değerli hatıraları arasında kalacak. Şimdi ise kariyerimde yeni bir yolculuğa adım atıyorum. Dilerim ki bu yolda da kalbiniz ve dualarınız benimle olsun. Bugüne kadar yanımda olan herkese yürekten teşekkür ederim."