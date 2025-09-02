Uğurcan Çakır, Galatasaray'a Transfer Oldu

TRABZONSPOR; Uğurcan Çakır 'ın transferi için Galatasaray ile 33 milyon Euro garanti + 3 milyon Euro bonus karşılığında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor, milli kaleci Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Galatasaray ile anlaşmaya varıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000 EURO garanti bedel ve 3.000.000 EURO şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36.000.000 EURO ödeme yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR: BU ŞEHİR, BU CAMİA VE MİLYONLARCA TRABZONSPOR TARAFTARI, SENİNLE HER ZAMAN GURUR DUYACAK

Uğurcan Çakır'ın veda paylaşımının ardından Trabzonspor da milli kaleci için sosyal medya hesaplarından bir veda mesajı yayımladı. Bordo-mavili camianın Uğurcan Çakır ile her zaman gurur duyacağına dikkat çekilen açıklamada, " Trabzon'un sokaklarında büyüyen, çocukluk hayallerini bu formayla süsleyen, kalemizde yıllarca dimdik duran, şanlı tarihimize unutulmaz başarılar kazandıran kaptanımız Uğurcan Çakır'a, Trabzonspor'umuza kattığı tüm değerler için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Altyapımızdan yetişip, A Takımımıza kadar yükselen, bu formanın ağırlığını her zaman gururla taşıyan, nice zaferlerde ve şampiyonluklarda pay sahibi olan Uğurcan, sadece sahadaki başarısıyla değil, duruşu, karakteri ve Trabzonspor sevgisiyle de gönüllerimizde taht kurdu. Bugün, Uğurcan Çakır Trabzonspor'umuza tarihi bir bonservis bedeli kazandırarak veda ediyor. Verdiği emekler, gösterdiği özveri ve bu camiaya kattığı tüm değerler, Trabzonspor tarihinin en kıymetli sayfalarında daima yerini koruyacak. Bu şehir, bu camia ve milyonlarca Trabzonspor taraftarı, seninle her zaman gurur duyacak. Her şey için teşekkürler Kaptan…" denildi.