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Uğurcan Çakır: Finalde olmayı hak ediyorduk

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek finalinde elenmesinin ardından Türkiye'ye dönen milli kaleci Uğurcan Çakır, finalde olmayı hak ettiklerini söyledi ve ülkemizi mutlu etmeyi başardıklarını belirtti.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek finalinde elenmesinin ardından Türkiye'ye dönen milli kaleci Uğurcan Çakır, "Finalde olmak isterdik. Bizim adımıza iyi bir turnuva geçti. Finalde olmayı hak ediyorduk. Bir nebze olsun ülkemizi mutlu ettiysek ne mutlu bize" dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda'ya elenen A Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye döndü. Milli kaleci Uğurcan Çakır, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Finalde olmayı hak ettiklerini söyleyen Çakır, "Finalde olmak isterdik. Bizim adımıza iyi bir turnuva geçti. Finalde olmayı hak ediyorduk. Bir nebze olsun ülkemizi mutlu ettiysek ne mutlu bize. Herkes elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştı. İnşallah bugünlerden ders çıkartıp ileriye daha güvenle bakabileceğiz" diye konuştu.

"İnşallah bundan daha büyük başarılar yakalayabiliriz"

İyi bir jenerasyon yakalandığının ve turnuvada iyi performanslar sergilendiğinin altını çizen milli kaleci, "Gerçekten bu turnuvada güzel performans sergilediğimizi düşünüyorum. Hem taktik anlamında hem takımın sahaya koyduğu ruh anlamında gerçekten güzel bir kamp geçti bizim için. Çok genç, çok yetenekli futbolcular var bu kadroda. İyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyoruz. Hocanın da turnuva özelinde oyun planları bence çok başarılıydı. Çok genç, çok parlak bir jenerasyon var. İnşallah bundan daha büyük başarılar yakalayabiliriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Uğurcan Çakır Türkiye Spor Güncel Haberler

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