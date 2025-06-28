Uğurcan Çakır'dan Transfer İddialarına Yanıt

Uğurcan Çakır'dan Transfer İddialarına Yanıt
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Trabzonspor'un kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, sosyal medya paylaşımı ile transfer iddialarına yanıt vererek kulübüne olan bağlılığını gösterdi. Ailesiyle birlikte Trabzonspor formasını giyerek destek verdi.

Trabzonspor'un kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, son günlerde artan transfer iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı bir paylaşımla yanıt verdi.

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, bordo-mavili ekibin 2021-2022 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğunda kazandığı kupayla çekildiği fotoğrafı paylaşarak, kulübe olan bağlılığını görsel bir mesajla ifade etti. Paylaşım sadece Uğurcan'la sınırlı kalmadı. Eşi Kübra Çakır da sosyal medya hesabından çocukları Kuzey ve Elis ile birlikte yer aldıkları, üzerlerinde Trabzonspor forması bulunan bir aile fotoğrafını yayımladı.

Son dönemde adı yurt içi ve yurt dışından çeşitli kulüplerle anılan Uğurcan Çakır'ın bu paylaşımları, olası transfer haberlerini gölgede bırakırken, Trabzonspor camiasında da moral kaynağı oldu.

Uğurcan Çakır, şampiyonluk sezonunda gösterdiği performansla hem taraftarların hem de Türk futbol kamuoyunun büyük takdirini kazanmıştı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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