Üye Girişi
Haberler

Uğur Yumuk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 7. sırada tamamladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uğur Yumuk, erkekler 72 kiloda mücadele ettiği Paralimpik Oyunları'nda 7. sırada yer aldı. Yumuk'un performansı takdir topladı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 72 kiloda mücadele eden Para Halter Milli sporcusu Uğur Yumuk, uluslararası arenadaki büyük sınavında dikkat çekici bir performans sergiledi.

İlk kaldırışında 180 kilogram ile başarılı olan Yumuk, bu dereceyle güçlü bir başlangıç yaptı. İkinci kaldırışında 190 kilogram hedefini gerçekleştiremeyen sporcumuz, üçüncü kaldırışında ise 195 kilogramı kaldırma denemesi sırasında hakemler tarafından geçersiz sayıldı. Bu sonuçlar sonucunda Uğur Yumuk, toplamda 180 kilogramlık kaldırışı ile Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı 7. sırada tamamladı. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir personeli olan Yumuk, hem bireysel hem de ülkemiz adına önemli bir performansa imza attı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Uğur Yumuk'un sergilediği mücadelenin takdire şayan olduğunu belirterek, sporcumuzu, antrenörlerini ve kulübü tebrik etti. Ünlü, Yumuk'un azimli performansının diğer sporculara ilham kaynağı olduğunu vurguladı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

yalova Güncel Paris Spor

19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

19 gündür aranan Narin'in cansız bedeni bulundu

 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış

Öldürülüp çuvala konmuş, üzeri taşla kapatılmış

 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi

Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta
Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

Aileyle defalarca görüşen Didem Arslan'dan çok konuşulacak tespit
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yeraltı Canavarı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yeraltı Canavarı filmi ne zaman, nerede çekildi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Eylül 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Eylül Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 8 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir?
title