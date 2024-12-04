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Uğur Okulları İstanbulspor, Alanya 1221'i 4-1 Mağlup Ederek Kupada İlerledi

Uğur Okulları İstanbulspor, Alanya 1221'i 4-1 Mağlup Ederek Kupada İlerledi
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Trendyol 1. Lig'in Uğur Okulları İstanbulspor takımı, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Alanya 1221'i 4-1 yenerek 5. tura yükseldi. Maçta Kerem Şen ve Ologo gibi oyuncular öne çıktı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alpaslan Şen, Kadir Beyaz, Mehmet Şengül

Uğur Okulları İstanbulspor : Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Ologo, Coly, Ali Yaşar (Dk. 65 Ümit Kurt), Vefa Temel (Dk. 65 Sambissa), Abdullah Dijlan Aydın (Dk. 75 Yasin Polat), Vorobjovas (Dk. 75 Kubilay Sönmez), Yusuf Ali Özer, Kerem Şen (Dk. 74 Demir Mermerci), Eren Arda Şan

Alanya 1221: Murat Can Yıldız, Barın Aydoğdu, Alper Demir, Burak Karapınar, Emre Toptan, Yunus Emre Özdemir (Dk. 46 Yusuf Efe Saydam), Hasan Yurtseven (Dk. 46 Ali Berke Timurcioğlu), Alhan Kurtoğlu, Ozan Karabacak (Dk. 84 Enes Dilekli), Mustafa Acar (Dk. 67 Harun Kaya), Ata Kurtuluş (Dk. 67 İlkan Atak)

Goller: Dk. 41 Kerem Şen, Dk. 50 Ologo, Dk. 84 Ümit Kurt, Dk. 89 Sambissa (Uğur Okulları İstanbulspor ), Dk. 90+2 Yusuf Efe Saydam ( Alanya 1221)

Sarı kartlar: Dk. 25 Coly, Dk. 53 Eren Arda Şan (Uğur Okulları İstanbulspor )

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Uğur Okulları İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Nesine 3. Lig takımlarından Alanya 1221'i 4-1 yenerek, 5. tura yükseldi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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