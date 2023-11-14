Uğur Erdener, SportAccord'un başkanı seçildi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, SportAccord'un başkanlığına seçildi. Erdener, aynı zamanda Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanlığı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyeliği görevlerini yürütüyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, küresel spor etkinliği organizasyonu SportAccord'un başkanlığına seçildi.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, SportAccord'un, İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen genel kurulunda onaylanan icra komitesi, Prof. Dr. Erdener'i de oy birliğiyle başkanlığa getirdi.

Uğur Erdener, aynı zamanda Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanlığı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyeliği görevlerini yürütüyor.