Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunun başkanlığına adaylığını açıkladı - Haberler

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Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunun başkanlığına adaylığını açıkladı

AA - Ercan Doğan - Spor
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Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunun başkanlığına adaylığını açıkladı

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Uğur Dündar, sarı-lacivertli kulüpte gerçekleştirilecek Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminde aday olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Uğur Dündar, sarı-lacivertli kulüpte gerçekleştirilecek Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminde aday olduğunu duyurdu.

Dündar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ayrıştırmaya değil, birlik ve bütünlüğe ihtiyacımız var. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlığına bunun gerçekleştirmek için aday oluyorum. Kişilerin değil, Fenerbahçelilerin adayıyım." ifadelerini kullandı.

AA / Ercan Doğan - Spor

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