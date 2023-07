Uğur Dündar: Fenerbahçe'yi siyasi kişilik olduğumu iddia ediyorlar

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, " Fenerbahçe'yi günlük işlerine alet etmeye çalışanların piyonları, benim siyasi kişilik olduğumu iddia ediyor. Benim tertemiz ismimi lekelemeye çalışılıyor." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Uğur Dündar, insanların doğacakları coğrafyayı, ırklarını, cinsiyetlerini, ebeveynlerini seçemeyeceklerini ancak tutacakları takımların tercih meselesi olduğunu belirterek, "Kimisi armasına gönül verir, kimisi yalnız oyuncuyu sever, böylece o takıma gönüllü taraftar olur. Ben Fenerbahçe'nin bağımsızlık ruhunu sevdim. İşgal altındayken milli mücadeleye katılıp Anadolu'ya silah sevkiyatı yapan yurtseverliğini, azmini sevdim. Boyun eğmeyen karar ve direncini sevdim. Fenerbahçe'nin milletimize umut aşılamak için canını dişine takıp General Harrington Kupasını kazanmasını sevdim. Hürriyete olan inancını sevdim. Güçlünün değil haklının yanında olmasını, başkaldırmasını sevdim. Ben Fenerbahçe'nin Kuvayı Milliye ruhunu sevdim." diye konuştu.

"Ben siyasi bir kişilik değilim"

Uğur Dündar, Fenerbahçe'nin bu özelliklerini idrak edemeyen, camiayı yalnızca tesis, bina, fikstür ve kadrodan ibaret görenlerin kendisiyle ilgili iddialarda bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'yi günlük işlerine alet etmeye çalışanların piyonları, benim siyasi kişilik olduğumu iddia ediyor. Benim tertemiz ismimi lekelemeye çalışılıyor. Her Fenerbahçeli bu taşın nerede geldiğini biliyor. Fenerbahçe'nin ruhu boyunduruğa uygun değildir, olmamıştır ve hiçbir zaman da olmayacaktır. Ben siyasi bir kişilik değilim. Hiçbir siyasi partiye üyeliğim veya aidiyetim yok. Milletvekili, belediye başkanı olmayı hiç düşünmedim. Yapılan anketlerde en güvenilir kişi seçilmiş, halkın her kesiminin teveccühünü kazanmış Uğur Dündar'ım. Bakanlık, başbakanlık, belki de cumhurbaşkanlığı tekliflerini kabul etmemiş, yılmadan kendi yolunda yürümüş Uğur Dündar'ım. Yeri geldiğinde iktidarı da muhalefeti de eleştirir, kimin imzası olduğuna bakmadan Türkiye için güzel işleri alkışlarım. Ben her türlü siyasi cepheden uzak, Mustafa Kemal Atatürk cephesinde konumlanmış Uğur Dündar'ım.

Olağan genel kurulda çıkarılan kasıtlı hadiseler hepinizin malumu. Beni mali kurul seçmedi. Beni camiamızın ruhunu hissetmiş, bu uğurda bedeller ödemiş çok kıymetle yüksek divan kurulu üyeleri seçti. Verilecek hesabımız varsa sizlere veririm. Başkanla divan toplantısına katılmamız halinde can güvenliğimizin sağlanamayacağı söylendi. Sayın Başkanın da muhakkak cevabı olacaktır ama ben kendi adıma şunları söyleyebilirim; ben o sözlerin geçici bir rahatsızlık nedeniyle, istem dışı söylendiğine ve maksadını aşan ifadeler olduğuna, sürçü lisan olduğuna inanmak istiyorum. Aksine inansaydım, bu ülkede her gecenin bir sabahı olmayacağını en iyi bilenlerden biriyim. Hayatı tacirlerle, mafyalarla, kaçakçılarla, hırsızlarla, hortumcularla mücadele etmekle geçmiş, tehdit edilmiş, ceket altından tabanca kabzası gösterilmiş, adı onurlu yaşamla özdeş olmuş Uğur Dündar'ın Allah'a borcu olan emanetini almak isteyen o babayiğit neredeyse, çıksın gelsin. Ben buradayım, hodri meydan, bekliyorum."

"Aramıza katıldığınız için çok mutluyuz İsmail hocam"

Başkan, divan kurulu üyeleri ve taraftarlara kendilerine verdikleri destek için teşekkür eden Dündar, toplantıya katılan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı da 5-0'lık Zimbru galibiyeti nedeniyle kutlayarak, "Başarılarının devamını diliyorum. Beklenen şampiyonlukların yeni sezonda geleceğine tüm kalbimle inanıyorum. Aramıza katıldığınız için çok mutluyuz İsmail hocam." diye konuştu.

Yüksek Divan Kurulu toplantısı vefat eden üyeler ile yeni üyelerin isimlerinin okunması, 40, 50 ve 60 yılını dolduran üyelere plaket verilmesiyle devam ediyor.