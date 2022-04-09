Uğur Dündar: Birçok üyenin desteği ile adayım

Fenerbahçe YDK başkan adayı Uğur Dündar, " Fenerbahçe'nin içerisindeki mevcut fay hatlarından maalesef kendisine çıkar sağlayan, küçük bir azınlık da var. Hatta buna tek kişilik bir ordu da diyebiliriz, baş harfi Sayın Vefa Küçük" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olan Uğur Dündar, açıklamalarda bulundu. Birçok üyenin desteği ile aday olduğunu ifade eden Uğur Dündar, ekibine olan ilginin her geçen gün büyüyerek kendilerini onurlandırdığını dile getirdi.

"Yıllar boyu bana bahşettiğiniz en güvenilir kişi referansımla, Fenerbahçelilik tecrübemle karşınızda bulunuyorum. En büyük hedefimiz Fenerbahçe'nin birleştirici gücü olmaktı, biliyorum ki sizlerde de çok büyük karşılığı olan bir vaat bu. Bununla birlikte, seçilir seçilmez kısa bir süre içerisinde hayata geçirmek istediğimiz, askıda bilet, yüksek divan kurulu üyelerimize belirli oranlarda fayda sağlayacak sağlık fonu, sağlık sigortası indirimleri, hastane muayene indirimi gibi sponsorluklarla beslenmiş, 5-6 projemiz için derhal çalışmaya başlayacağız; hepsinin altyapısı hazır. Ayrıca sizlerin sorunlarını direkt olarak dinleyecek, bir telefon hattı kuracağız ve tüm sorunlarınızla doğrudan muhatap olacağız. Lacivert pusula bugün elinizden eksik olmasın, bana ve değerli ekibime vereceğiniz yetki için bir çocuk kadar heyecanlıyım. Yüksek Divan Kurulu seçiminin, tüm camiamızda yepyeni başlangıçlara, parlak bir geleceğe vesile olmasını diliyorum."