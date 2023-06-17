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UEFA Uluslar Ligi şampiyonu yarın belli olacak

UEFA Uluslar Ligi şampiyonu yarın belli olacak

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2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde yarın Hırvatistan ile İspanya karşılaşacak.

2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde yarın Hırvatistan ile İspanya karşılaşacak.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda oynanacak final maçı, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Yarı final karşılaşmalarını kaybeden takımlar Hollanda ile İtalya ise yarın TSİ 16.00'da üçüncülük maçına çıkacak.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Uluslar Ligi Hırvatistan İspanya Spor Haberler

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