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UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ve Hırvatistan, 39 yaşındaki yıldız futbolcularıyla 3 puanı kazandı

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UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ve Hırvatistan, 39 yaşındaki yıldız futbolcularının performansıyla galip geldi ve 3 puanı kazandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ve Hırvatistan, 39 yaşındaki yıldız futbolcularıyla 3 puanı kazandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. A Ligi 1. Grup'ta sezona 3 puanla başlayan Portekiz, 2. haftada İskoçya'yı konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Roberto Martinez'in öğrencileri mücadeleyi 2-1 galip tamamladı. Maça yedek kulübesinde başlayan Cristiano Ronaldo, 46. dakikada oyuna girerken 88. dakikada fileleri havalandırdı. Hırvatistan maçında kariyerinin 900. golüne imza atan 39 yaşındaki forvet, İskoçya karşısında da golünü atmayı başardı ve ülkesine 3 puan kazandırdı.

Grubun diğer maçında ise Hırvatistan ile Polonya kozlarını paylaştı. Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic ile Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski 11'de sahaya çıktı. Ev sahibinde kaptan Luka Modric, 52. dakikada serbest vuruştan topu ağlara gönderdi. Karşılaşmada başka olmazken galibiyette önemli rol oynayan Modric, 39 yaşına girmeye saatler kala attığı golle takımına 3 puanı kazandırdı. Luka Modric, bu karşılaşmayla birlikte 180. kez milli formayı terletti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hırvatistan Portekiz Güncel Spor

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