UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, oynanan 7 karşılaşma ile devam etti - Haberler

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, oynanan 7 karşılaşma ile devam etti UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, A, B, C ve D liglerinde oynanan 7 karşılaşma ile devam etti. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, A, B, C ve D liglerinde oynanan 7 karşılaşma ile devam etti. Günün öne çıkan karşılaşmasında A Ligi 1'nci Grup'ta Fransa, deplasmanda Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı. 21.45'te başlaması gerekirken elektrik kesintisi nedeniyle 23.15'e ertelenen Avusturya - Danimarka mücadelesi ise 2-1 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan 7 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle: A LİGİ GRUP 1 Avusturya - Danimarka: 1-2 Hırvatistan - Fransa: 1-1 B LİGİ GRUP 2 İzlanda - Arnavutluk: 1-1 C LİGİ GRUP 3 Belarus - Azerbaycan: 0-0 Slovakya - Kazakistan: 0-1 D LİGİ GRUP 1 Letonya - Liechtenstein: 1-0 Andorra - Moldova: 0-0 Demirören Haber Ajansı / Spor Hırvatistan Avusturya Fransa Spor Haberler

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