UEFA Uluslar Ligi'nde 6 maç oynandı - Haberler

UEFA Uluslar Ligi'nde 6 maç oynandı UEFA Uluslar Ligi heyecanı, A, B ve C liglerinde oynanan 6 karşılaşma ile sürdü. UEFA Uluslar Ligi heyecanı, A, B ve C liglerinde oynanan 6 karşılaşma ile sürdü. Günün öne çıkan karşılaşmasında UEFA Uluslar A Ligi 3'üncü Grup'ta Almanya, İngiltere'yi konuk etti. Dev maç, Jonas Hofmann ve Harry Kane'in karşılıklı golleriyle 1-1'lik eşitlikle sona erdi. UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanan 6 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle: - A LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP Almanya - İngiltere: 1-1 İtalya - Macaristan: 2-1 - B LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP Finlandiya - Karadağ: 2-0 Bosna-Hersek - Romanya: 1-0 - C LİGİ 1'İNCİ GRUP Litvanya - TÜRKİYE: 0-6 Faroe Adaları - Lüksemburg: 0-1 Demirören Haber Ajansı / Spor England Almanya Spor Haberler

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