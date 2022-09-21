UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta başlıyor Spor Haberleri UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta yarın başlayacak. UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta yarın başlayacak. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda 5. hafta maçları, 22-24 Eylül tarihlerinde oynanacak. C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, yarın saat 21.45'te Lüksemburg'u konuk edecek. UEFA Uluslar Ligi 5. hafta programı (TSİ) şöyle: Yarın: A Ligi 1. Grup: 21.45 Hırvatistan-Danimarka 21.45 Fransa-Avusturya 4. Grup: 21.45 Polonya-Hollanda 21.45 Belçika-Galler C Ligi 1. Grup: 21.45 Litvanya-Faroe Adaları 21.45 Türkiye-Lüksemburg 3. Grup: 17.00 Kazakistan-Belarus 21.45 Slovakya-Azerbaycan D Ligi 1. Grup: 19.00 Letonya-Moldova 21.45 Lihtenştayn-Andorra 23 Eylül Cuma: A Ligi 3. Grup: 21.45 İtalya-İngiltere 21.45 Almanya-Macaristan B Ligi 3. Grup: 21.45 Finlandiya-Romanya 21.45 Bosna Hersek-Karadağ C Ligi 4. Grup: 19.00 Gürcistan-Kuzey Makedonya 21.45 Bulgaristan-Cebelitarık D Ligi ???????2. Grup: 19.00 Estonya-Malta 24 Eylül Cumartesi: A Ligi 2. Grup: 21.45 İspanya-İsviçre 21.45 Çekya-Portekiz B Ligi 1. Grup: 16.00 Ermenistan-Ukrayna 21.45 İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti 2. Grup: 21.45 İsrail-Arnavutluk 4 .Grup: 19.00 Slovenya-Norveç 21.45 Sırbistan-İsveç C Ligi 2. Grup: 19.00 Kuzey İrlanda-Kosova 21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan Spor Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer Uluslar Ligi Lüksemburg Eylül Spor Haberler

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