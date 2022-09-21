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UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta başlıyor

Spor Haberleri

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta başlıyor

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta yarın başlayacak.

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda 5. hafta maçları, 22-24 Eylül tarihlerinde oynanacak.

C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, yarın saat 21.45'te Lüksemburg'u konuk edecek.

UEFA Uluslar Ligi 5. hafta programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

A Ligi

1. Grup:

21.45 Hırvatistan-Danimarka

21.45 Fransa-Avusturya

4. Grup:

21.45 Polonya-Hollanda

21.45 Belçika-Galler

C Ligi

1. Grup:

21.45 Litvanya-Faroe Adaları

21.45 Türkiye-Lüksemburg

3. Grup:

17.00 Kazakistan-Belarus

21.45 Slovakya-Azerbaycan

D Ligi

1. Grup:

19.00 Letonya-Moldova

21.45 Lihtenştayn-Andorra

23 Eylül Cuma:

A Ligi

3. Grup:

21.45 İtalya-İngiltere

21.45 Almanya-Macaristan

B Ligi

3. Grup:

21.45 Finlandiya-Romanya

21.45 Bosna Hersek-Karadağ

C Ligi

4. Grup:

19.00 Gürcistan-Kuzey Makedonya

21.45 Bulgaristan-Cebelitarık

D Ligi

???????2. Grup:

19.00 Estonya-Malta

24 Eylül Cumartesi:

A Ligi

2. Grup:

21.45 İspanya-İsviçre

21.45 Çekya-Portekiz

B Ligi

1. Grup:

16.00 Ermenistan-Ukrayna

21.45 İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti

2. Grup:

21.45 İsrail-Arnavutluk

4 .Grup:

19.00 Slovenya-Norveç

21.45 Sırbistan-İsveç

C Ligi

2. Grup:

19.00 Kuzey İrlanda-Kosova

21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Uluslar Ligi Lüksemburg Eylül Spor Haberler

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