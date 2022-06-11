UEFA Uluslar Ligi'nde 10 karşılaşma oynandı - Haberler

UEFA Uluslar Ligi'nde 10 karşılaşma oynandı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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UEFA Uluslar Ligi'nde grup karşılaşmaları bugün oynanan 10 maç ile devam etti.
UEFA Uluslar Ligi'nde grup karşılaşmaları bugün oynanan 10 maç ile devam etti. A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı C Ligi 1'inci Grup'ta Faroe Adaları sahasında Litvanya'yı 2-1 mağlup etti. Faroe Adaları'na galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada penaltıdan Davidsen ve 45'inci dakikada Andreasen kaydetti. Litvanya'nın karşılaşmadaki tek golü ise 6'ncı dakikada Cernych'den geldi.
Günün karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:Ukrayna - Ermenistan: 3-0İrlanda Cumhuriyeti - İskoçya: 3-0Faroe Adaları - Litvanya: 2-1Lüksemburg - TÜRKİYE: 0-2Macaristan - Almanya: 1-1İngiltere - İtalya: 0-0Galler - Belçika: 1-1Hollanda - Polonya: 2-2Romanya - Finlandiya: 1-0
Karadağ - Bosna-Hersek: 1-1
Demirören Haber Ajansı / Spor