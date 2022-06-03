UEFA Uluslar Ligi'nde 10 karşılaşma oynandı - Haberler

UEFA Uluslar Ligi'nde 10 karşılaşma oynandı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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UEFA Uluslar Ligi bugün oynanan 10 karşılaşmayla devam etti.
UEFA Uluslar Ligi bugün oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında İspanya sahasında Portekiz ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;A Ligi Grup 2İspanya - Portekiz: 1-1Çekya - İsviçre: 2-1B Ligi Grup 2İsrail - İzlanda: 2-2B Ligi Grup 4Slovenya - İsveç: 0-2Sırbistan - Norveç: 0-1C Ligi Grup 2Güney Kıbrıs - Kosova: 0-2Kuzey İrlanda - Yunanistan: 0-1C Ligi Grup 4Bulgaristan - Kuzey Makedonya: 1-1Gürcistan - Cebelitarık: 4-0D Ligi Grup 2
Estonya - San Marino: 2-0
Demirören Haber Ajansı / Spor