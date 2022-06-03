UEFA Uluslar Ligi'nde 10 karşılaşma oynandı - Haberler

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UEFA Uluslar Ligi'nde 10 karşılaşma oynandı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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UEFA Uluslar Ligi'nde 10 karşılaşma oynandı

UEFA Uluslar Ligi bugün oynanan 10 karşılaşmayla devam etti.

UEFA Uluslar Ligi bugün oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında İspanya sahasında Portekiz ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

A Ligi Grup 2

İspanya - Portekiz: 1-1

Çekya - İsviçre: 2-1

B Ligi Grup 2

İsrail - İzlanda: 2-2

B Ligi Grup 4

Slovenya - İsveç: 0-2

Sırbistan - Norveç: 0-1

C Ligi Grup 2

Güney Kıbrıs - Kosova: 0-2

Kuzey İrlanda - Yunanistan: 0-1

C Ligi Grup 4

Bulgaristan - Kuzey Makedonya: 1-1

Gürcistan - Cebelitarık: 4-0

D Ligi Grup 2

Estonya - San Marino: 2-0


Demirören Haber Ajansı / Spor

Portekiz İspanya Spor Haberler

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