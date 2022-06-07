UEFA Uluslar C Ligi: Litvanya: 0 - Türkiye: 6 (Maç sonucu) - Haberler

UEFA Uluslar C Ligi: Litvanya: 0 - Türkiye: 6 (Maç sonucu) A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında Litvanya ile karşılaştı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında Litvanya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar 6-0'lık skorla kazanarak grupta 6 puana ulaştı. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 54. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içinde yaptığı şutta Sirvys yatarak, topa engel oldu. VAR uyarısı sonrası hakem Novak Simovic pozisyonu izleyerek, topun elle oynandığına karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi. 56. dakikada beyaz noktada topun başında geçen Serdar Dursun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3 64. dakikada Laukzemis'in ceza yayı üzerinden yaptığı şutta top üst direğe çarparak dışarı gitti. 72. dakikada topu kapan Halil, ceza sahası içinde kaleci Setkus'u da geçerek yaptığı vuruşta savunma gole izin vermedi. 81. dakikada Salih Özcan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür, ceza sahası içine yerden sert gönderdiği ortaya yakın mesafede dokunan Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi. 0-4 83. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Setkus, sağına gelen topu yatarak gole izin vermedi. 89. dakikada ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan Kerem, arka direğe yolladığı pasta Yunus Akgün topu ağlara gönderdi. 0-5 90+1. dakikada Orkun'un pasında ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu, kaleciyi geçerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-6 Stat: Vilnius LFF Hakemler: Novak Simovic xx, Nikola Djorovic xx, Milos Simovic xx Litvanya: Ernestas Setkus x, Pijus Sirvys x, Benas Satkus x, Linas Klimavicius x, Saulius Mikoliünas x, Vilius Armanavicius x, Linas Megelaitis x (Edgaras Utkus dk. 46 x), Arvydas Novikovas x (Tomas Petkevicius dk. 64 x), Paulius Golubickas x (Dominykas Barauskas dk. 76 x), Artur Dolznikov x (Fedor Cernych dk. 46 x), Karolis Laukzemis x (Augustinas Klimavicius dk. 64 x) Yedekler: Dziugas Bartkus, Ignas Plükas, Edvinas Girdvainis, Vykintas Slivka, Ignas Kruzikas, Giedrius Matulevicius Teknik Direktör: Valdas Ivanauskas Türkiye: Doğan Alemdar xx, Mert Müldür xx, Ozan Kabak xx (Cenk Özkaçar dk. 76 xx), Kaan Ayhan xx, Ferdi Kadıoğlu xx (Eren Elmalı dk. 59 xx), Cengiz Ünder xx (Yunus Akgün dk. 46 xxx), Salih Özcan xxx, Hakan Çalhanoğlu x (Orkun Kökçü dk. 46 xx), Doğuhan Sinik xxx (Kerem Aktürkoğlu dk. 66 xx), Halil Dervişoğlu xxx, Serdar Dursun xxx Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz, Tiago Çukur Teknik Direktör: Stefan Kuntz Goller: Doğukan Sinik (dk. 2 ve 14), Serdar Dursun (dk. 56 ve 81), Yunus Akgün (dk. 89), Halil Dervişoğlu (dk. 90+1) (Türkiye) Sarı kartlar: Golubickas, Linas Klimavicius, Sirvys, Edgaras Utkus (Litvanya), Hakan Çalhanoğlu, Serdar Dursun (Türkiye) (İsmail Yasin Akçın/İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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