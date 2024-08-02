Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir, ilk maçlarda olduğu gibi ön eleme rövanş karşılaşmalarında da rakiplerini mağlup etti. 3 temsilcimiz de bu galibiyetlerle mücadele ettikleri kupalarda tur atlamayı başardı. Bu başarı UEFA ülke puanı sıralamasına 1200 puanlık katkı sağladı. UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? İşte sıralamadaki son durum...

UEFA ÜLKE SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir, ilk maçlarda olduğu gibi ön eleme rövanş karşılaşmalarında da rakiplerini mağlup etti. 3 temsilcimiz de bu galibiyetlerle mücadele ettikleri kupalarda tur atlamayı başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve UEFA Konferans Ligi'nde Rams Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki başarılı performansının ardından UEFA ülke puanımızda yükseliş yaşandı.

1200 PUANLIK KATKI

Fenerbahçe Lugano'yu 4-3 ve 2-1, Trabzonspor Ruzomberok'u 2-0 ve 1-0, RAMS Başakşehir ise La Fiorita'yı 6-1 ve 4-0'lık skorlarla yenmesini bildi. Temsilcilerimiz hem iç saha hem dış saha maçlarını kazanarak aldıkları galibiyetler ile Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında 1200 puan daha almasına katkı sağladı.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

5- Fransa: 57.736

6- Hollanda: 53.900

7- Portekiz: 49.216 puan

8- Belçika: 43.100 puan

9- Türkiye: 34.800 puan

10- Çekya: 34.750 puan

11- Norveç: 29.500 puan