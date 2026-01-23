Haberler

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9'uncu sırada

Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 7. haftalar tamamlandı. Galatasaray, Atletico Madrid ile berabere kaldı, Fenerbahçe ise Aston Villa'ya yenildi. Avrupa kupalarındaki ülke puanları güncellenirken Türkiye, 48.325 puanla 9. sırada yer aldı.

ŞAMPİYONLAR Ligi ve Avrupa Ligi'nde 7'inci haftalar tamamlanırken UEFA ülke puanları ve sıralaması güncellendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalırken UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Fenerbahçe ise sahasında Aston Villa'ya 1-0 yenildi. Bu sonuçların ardından Avrupa kupalarında yer alacak takım sayısını ve oynayacakları ön eleme sayısına doğrudan etkileyen UEFA ülke puanında son durum ve ilk 10 sıra şöyle:

1- İngiltere: 104.991

2- İtalya: 92.981

3- İspanya: 87.140

4- Almanya: 83.545

5- Fransa: 76.177

6- Hollanda: 66.429

7- Portekiz: 64.266

8- Belçika: 58.150

9- TÜRKİYE: 48.325

10- Çekya: 46.275

