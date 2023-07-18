UEFA, Türkiye'ye 2026 ve 2027 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finalleri için başvuru yaptı

UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026 ve 2027 yıllarındaki Avrupa Ligi ve Konferans Ligi final maçlarının Türkiye'de oynanması için başvuru yaptığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'ya final için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın stadyumlarını teklif etti. UEFA, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin 2026 ve 2027 finallerinin nerede oynanacağına Mayıs 2024'te karar verecek.

UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026 ve 2027 yıllarındaki Avrupa Ligi ve Konferans Ligi final maçlarının Türkiye'de oynanaması için başvuru yaptığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'ya final için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın stadyumlarını teklif etti. UEFA, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin 2026 ve 2027 finallerinin nerede oynanacağına Mayıs 2024'te karar verecek.

Şampiyonlar Ligi finalleri için talipler ise şu statlar: UEFA Şampiyonlar Ligi:

İskoçya: Hampden Park