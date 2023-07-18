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UEFA, Türkiye'ye 2026 ve 2027 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finalleri için başvuru yaptı

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UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026 ve 2027 yıllarındaki Avrupa Ligi ve Konferans Ligi final maçlarının Türkiye'de oynanması için başvuru yaptığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'ya final için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın stadyumlarını teklif etti. UEFA, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin 2026 ve 2027 finallerinin nerede oynanacağına Mayıs 2024'te karar verecek.

UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026 ve 2027 yıllarındaki Avrupa Ligi ve Konferans Ligi final maçlarının Türkiye'de oynanaması için başvuru yaptığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'ya final için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın stadyumlarını teklif etti. UEFA, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin 2026 ve 2027 finallerinin nerede oynanacağına Mayıs 2024'te karar verecek.

2026 ve 2027'deki UEFA kulüp organizasyonlarının final maçlarını düzenlemeye aday olan ülkeler şu şekilde:

UEFA Avrupa Ligi:

Almanya: Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Leipzig veya Stuttgart'taki statlardan biri

Romanya: Ulusal Stat

İskoçya: Hampden Park

Türkiye: Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray Stadyumu

UEFA Avrupa Konferans Ligi:

Almanya: Leipzig Stadı

İsrail: Teddy Stadı

Norveç: Ullevaal Stadı

İskoçya: Hampden Park

İsviçre: Cenevre Stadı

Türkiye: Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray Stadyumu

Şampiyonlar Ligi finalleri için talipler ise şu statlar: UEFA Şampiyonlar Ligi:

Macaristan: Puskas Arena

İtalya: San Siro Stadı

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi:

Almanya: Gelsenkirchen, Münih veya Stuttgart'taki statlardan biri

Norveç: Ullevaal Stadı

İskoçya: Hampden Park


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Konferans Beşiktaş Türkiye Spor Haberler

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