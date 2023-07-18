UEFA, Türkiye'ye 2026 ve 2027 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finalleri için başvuru yaptı
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UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026 ve 2027 yıllarındaki Avrupa Ligi ve Konferans Ligi final maçlarının Türkiye'de oynanması için başvuru yaptığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'ya final için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın stadyumlarını teklif etti. UEFA, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin 2026 ve 2027 finallerinin nerede oynanacağına Mayıs 2024'te karar verecek.
UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026 ve 2027 yıllarındaki Avrupa Ligi ve Konferans Ligi final maçlarının Türkiye'de oynanaması için başvuru yaptığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'ya final için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın stadyumlarını teklif etti. UEFA, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin 2026 ve 2027 finallerinin nerede oynanacağına Mayıs 2024'te karar verecek.2026 ve 2027'deki UEFA kulüp organizasyonlarının final maçlarını düzenlemeye aday olan ülkeler şu şekilde: UEFA Avrupa Ligi: Almanya: Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Leipzig veya Stuttgart'taki statlardan biriRomanya: Ulusal Statİskoçya: Hampden ParkTürkiye: Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray StadyumuUEFA Avrupa Konferans Ligi: Almanya: Leipzig Stadıİsrail: Teddy StadıNorveç: Ullevaal Stadıİskoçya: Hampden Parkİsviçre: Cenevre StadıTürkiye: Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray Stadyumu
Şampiyonlar Ligi finalleri için talipler ise şu statlar: UEFA Şampiyonlar Ligi:Macaristan: Puskas Arenaİtalya: San Siro StadıUEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Almanya: Gelsenkirchen, Münih veya Stuttgart'taki statlardan biriNorveç: Ullevaal Stadı
İskoçya: Hampden Park