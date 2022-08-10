UEFA Süper Kupa'da zafer Real Madrid'in oldu

UEFA Süper Kupa maçında Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup eden Real Madrid, kulüp tarihindeki 5'inci Süper Kupa zaferine ulaştı. İspanyol ekibi daha önce 2002, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında bu kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. 5'inci kez Süper Kupa'yı kazanan Real Madrid ayrıca bu kupayı 5'er kez müzesine götüren Barcelona ile Milan'ı da yakalamayı başardı.

Demirören Haber Ajansı / Spor