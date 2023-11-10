UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin "en yaşlı" rekorları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı oyuncuları, golcüleri ve finalistleri 40 yaş sınırını aştı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı oyuncuları, golcüleri ve finalistleri 40 yaş sınırını aştı.

Portekizli savunma oyuncusu Pepe'nin (40) geçen salı günü Porto'nun evinde Antwerp ile yaptığı maçta fileleri havalandırarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin gol atan en yaşlı futbolcusu olması, "Devler Ligi"nin en yaşlı unvanına sahip isimlerini gündeme getirdi.

İtalyan kaleci Marco Ballotta, "Devler Ligi"nde forma giymiş en yaşlı, bir dönem Beşiktaş forması giyen Portekizli defans oyuncusu Pepe, bu kulvarda gol atan en yaşlı, İtalyan futbolcu Paolo Maldini ise şampiyon olan ve finalde gol atan en yaşlı futbolcu ünvanlarını elinde bulunduruyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev almış en yaşlı 5 oyuncunun hepsi kalecilerden oluşuyor.

İtalyan kaleci Marco Ballotta, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en yaşlı oyuncu konumunda. Ballotta, bu rekoru 2007 yılında İtalyan temsilcisi Lazio formasıyla Real Madrid'e karşı oynadıkları maçta elde etti.

"Devler Ligi"nde sahaya çıkan en yaşlı oyuncular şöyle:

Marco Ballotta (Lazio) - Real Madrid, 11 Aralık 2007 - 43 yıl 252 gün.

Gianluigi Buffon (Juventus) - Barcelona, ??02 Aralık 2020 - 42 yıl 315 gün.

Olexandr Shovkovskiy (Dinamo Kiev) - Napoli, 13 Eylül 2016 - 41 yıl 255 gün.

Mark Schwarzer (Chelsea) - Atletico Madrid, 30 Nisan 2014 - 41 yıl 206 gün.

Allan McGregor (Rangers) - Ajax, 01 Kasım 2022 - 40 yıl 274 gün.

Pepe, Şampiyonlar Ligi tarihinin gol atan en yaşlı futbolcusu

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 40 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Pepe, geçen salı günü Porto'nun evinde Antwerp ile yaptığı maçta fileleri havalandırarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin gol atan en yaşlı futbolcusu olmayı başardı.

Portekiz temsilcisi Porto'nun UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında sahasında Belçika ekibi Antwerp'i 2-0 yendiği maçta 40 yaş 254 günlük Pepe, 90+1. dakikada takımının ikinci golünü kaydederek organizasyonda 40 yaş üstü gol atan ilk oyuncu unvanını elde etti.

Bu gol öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan forvet Francesco Totti, 38 yıl 59 günle gol atan en yaşlı futbolcu rekorunu elinde tutuyordu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gol atan en yaşlı futbolcuları şu şekilde:

Pepe (Porto) - Antwerp (Belçika), 7 Kasım 2023 - 40 yıl 254 gün.

Francesco Totti (Roma) - CSKA Moskova (Rusya), 25 Kasım 2014 - 38 yıl 59 gün.

Ryan Giggs (Manchester United) - Benfica (Portekiz), 14 Eylül 2011 - 37 yıl 290 gün.

Filippo Inzaghi (Milan) - Real Madrid (İspanya), 3 Kasım 2010 - 37 yıl 87 gün.

Javier Zanetti (Inter) - Tottenham Hotspur (İngiltere), 20 Ekim 2010 - 37 yıl 72 gün.

İtalyanlar, Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı şampiyonları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupaya ulaşan en yaşlı 5 futbolcunun tamamı İtalyan kökenli futbolculardan oluşurken, bu başarılar da yine İtalyan takımlarında oynarken elde edildi.

Listede yer alan isimlerden sadece Javier Zanetti, İtalyan kökenli Arjantinli futbolcu olarak diğer 4 isimden farklılık gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı şampiyonu ise İtalyan ekibi Milan formasıyla İngiliz temsilcisi Liverpool karşısında 2007 finalinden zaferle ayrılıp kupayı kazanan Paolo Maldini oldu.

Maldini, 2007 UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak bu başarıya 38 yaş 331 günlükken ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı şampiyonları:

Paolo Maldini (Milan) - Liverpool, 23 Mayıs 2007 - 38 yıl 331 gün.

Pietro Vierchowod (Juventus) - Ajax, 22 Mayıs 1996 - 37 yıl 46 gün.

Alessandro Costacurta (Milan) - Juventus, 28 Mayıs 2003 - 37 yıl 34 gün.

Javier Zanetti (Inter) - Bayern Münih, 22 Mayıs 2010 - 36 yıl 285 gün.

Marco Materazzi (Inter) - Bayern Münih, 22 Mayıs 2010 - 36 yıl 276 gün.

Şampiyonlar Ligi finalinin en yaşlısı Van der Sar

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyen 40 yaş üstü tek oyuncu konumundaki Hollandalı file bekçisi Edvin van der Sar, bu ünvana İngiliz ekibi Manchester United formasıyla 2011 yılında ulaştı.

Hollandalı kaleci, 40 yaş 211 günlükken 2011 yılı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'ya karşı sahaya çıkarak bu rekoru elde etti.

Şampiyonlar Ligi finalistlerinin en yaşlıları:

Edwin van der Sar (Manchester United) - Barcelona, ??28 Mayıs 2011 - 40 yıl 211 gün.

Gianluigi Buffon (Juventus) - Real Madrid, 03 Haziran 2017 - 39 yıl 126 gün.

Paolo Maldini (Milan) - Liverpool, 23 Mayıs 2007 - 38 yıl 331 gün.

Lothar Matthaus (Bayern Münih) - Manchester United, 26 Mayıs 1999 - 38 yıl 66 gün.

Ryan Giggs (Manchester United) - Barcelona, ??28 Mayıs 2011 - 37 yıl 180 gün.

Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan en yaşlı futbolcu Paolo Maldini

Milan'ın efsanelerinden Paolo Maldini, 25 Mayıs 2005'te İstanbul'da Liverpool'a karşı 4-3 kaybettikleri tarihe geçen finalde, 36 yaş 333 günlükken fileleri havalandırarak, UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinde gol atan en yaşlı futbolcu unvanına ulaştı.

Paolo Maldini, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2005 yılında İstanbul'daki finali kaybetmesine rağmen, 2007 yılındaki finalde şampiyonluğa ulaşarak Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran en yaşlı oyuncu olmayı başardı.