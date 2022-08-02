UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşmeler belli oldu - Haberler

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

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Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninin ardından eşleşmeler belli oldu.

Play-off turunun ilk maçları 16-17 Ağustos, rövanşları ise 23-24 Ağustos'ta yapılacak.

Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

Eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu

Karabağ (Azerbaycan) / Ferencvaros (Macaristan) - Sheriff (Moldova) / Viktoria Plzen (Çekya)

Bodo Glimt (Norveç) / Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan) / Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Maccabi Haifa (İsrail) / Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)? - Kızılyıldız (Sırbistan) / Pyunik (Ermenistan)

Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)

Lig yolu

Dinamo Kiev (Ukrayna) / Sturm Graz (Avusturya) - ??Benfica (Portekiz) / Midtjylland (Danimarka)

Union Saint-Gilloise (Belçika) / Rangers (İskoçya) - Monaco (Fransa) / PSV (Hollanda)

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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