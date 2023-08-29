UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Maçları ve Diğer Spor Haberleri
Spor Haberleri
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve diğer takımların UEFA Şampiyonlar Ligi ve diğer spor etkinliklerindeki maçları ve hazırlıkları hakkında bilgiler.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
-Play Off-
22.00 GALATASARAY - Molde
22.00 Panathinaikos - Sporting Braga
22.00 Young Boys - Maccabi Haifa
BEŞİKTAŞ
13: 00 Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulunacak.
18.00 Siyah-beyazlılar, Dynamo Kiev karşılaşmasının çalışmalarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde Twente maçının hazırlıkları devam edecek.
TFF
17.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair-Play Adil Oyun ödül töreni gerçekleştirilecek.
TENİS
11.00 Büyükler Türkiye Şampiyonası öncesinde TED Spor Kulübü'nde Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve şampiyonada mücadele edecek sporcuların katılacağı basın toplantısı düzenlenecek.
PFDK VE TAHKİM
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
VOLEYBOL
-Avrupa Şampiyonası Erkekler Büyükler
-B Grubu-
20.30 İspanya - Bulgaristan
-D Grubu-
20.00 Yunanistan - İsrail
-Avrupa Şampiyonası Kadınlar
-Çeyrek Final Büyükler
19.00 Hollanda - Bulgaristan
22.00 İtalya - Fransa