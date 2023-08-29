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UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Maçları ve Diğer Spor Haberleri

Spor Haberleri

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve diğer takımların UEFA Şampiyonlar Ligi ve diğer spor etkinliklerindeki maçları ve hazırlıkları hakkında bilgiler.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

-Play Off-

22.00 GALATASARAY - Molde

22.00 Panathinaikos - Sporting Braga

22.00 Young Boys - Maccabi Haifa

BEŞİKTAŞ

13: 00 Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulunacak.

18.00 Siyah-beyazlılar, Dynamo Kiev karşılaşmasının çalışmalarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde Twente maçının hazırlıkları devam edecek.

TFF

17.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair-Play Adil Oyun ödül töreni gerçekleştirilecek.

TENİS

11.00 Büyükler Türkiye Şampiyonası öncesinde TED Spor Kulübü'nde Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve şampiyonada mücadele edecek sporcuların katılacağı basın toplantısı düzenlenecek.

PFDK VE TAHKİM

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

VOLEYBOL

-Avrupa Şampiyonası Erkekler Büyükler

-B Grubu-

20.30 İspanya - Bulgaristan

-D Grubu-

20.00 Yunanistan - İsrail

-Avrupa Şampiyonası Kadınlar

-Çeyrek Final    Büyükler

19.00 Hollanda - Bulgaristan

22.00 İtalya - Fransa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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