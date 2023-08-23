UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Maçları ve Diğer Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçlarına doğru giden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hazırlıkları devam ediyor. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın basın toplantısı ve diğer spor haberleri de yer alıyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

PLAY-OFF

22: 00 Molde - GALATASARAY

22: 00 Maccabi Haifa - Young Boys

22: 00 Sporting Braga - Panathinaikos

FENERBAHÇE - TWENTE MAÇINA DOĞRU

17: 00 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak. (Samandıra Can Bartu Tesisleri)

19: 00 Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayacak. (Samandıra Can Bartu Tesisleri)

19: 00 Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting ve bir futbolcu açıklamalarda bulunacak. (Şükrü Saraçoğlu Stadyumu)

20: 00 Hollanda ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sonlandıracak. (Şükrü Saraçoğlu Stadyumu)

DINAMO KIEV - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

18.30 Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu açıklamalarda bulunacak.

19.00 Ukrayna ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

15: 00 Siyah-beyazlı kafile Romanya'ya hareket edecek.

19.30 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

20.00 Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını noktalayacak.

GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇINA DOĞRU

10: 00 Belçika ekibi, hazırlıklarını tamamlayacak.

15: 00 Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken ve bir futbolcu açıklamalarda bulunacak.

20: 45 Adana Demir spor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

21: 00 Mavi-lacivertliler, çalışmalarını tamamlayacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

10: 00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Belediyesi'nin 'Spor Her Yerde' mottosuyla yola çıktığı süreçte, Esenler'de hayata geçirilen sportif faaliyetler ile ilçede yürütülen spor altyapısı hakkında basınla bir araya gelecek.

BAŞAKŞEHİR

10.30 Başakşehir'de filo araç sponsoru YKT Filo ile Başkan Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Emre Belözoğlu ve futbolcular Krzysztof Piatek, Dimitrios Pelkas ve Deniz Türüç'ün katılımıyla lansman düzenlenecek.

ÜMRANİYESPOR

1'inci Lig ekibi Ümraniyespor, Tarık Aksar'ın 4 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkanını seçecek.

BASKETBOL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2023-2024 sezonu lig fikstürlerinin kura çekimleri, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

11.00 - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Fikstür Kura Çekimi

13.30 - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Fikstür Kura Çekimi

15.30 - Türkiye Basketbol Ligi Fikstür Kura Çekimi

17.30 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Fikstür Kura Çekimi

VOLEYBOL

AVRUPA ŞAMPİYONASI KADINLAR

A Grubu

18: 00 Ukrayna - Slovenya

21: 00 Macaristan - Sırbistan

B Grubu

19: 00 İsviçre - Bulgaristan

22: 00 İtalya - Hırvatistan

C Grubu

18: 00 Yunanistan - TÜRKİYE

21: 00 İsveç - Azerbaycan

D Grubu

17: 00 Finlandiya - Hollanda

20: 00 Estonya - İspanya

ATLETİZM

Dünya Atletizm Şampiyonası Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam edecek.