UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Maçları ve Diğer Spor Haberleri
Spor Haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçlarına doğru giden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hazırlıkları devam ediyor. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın basın toplantısı ve diğer spor haberleri de yer alıyor.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
PLAY-OFF
22: 00 Molde - GALATASARAY
22: 00 Maccabi Haifa - Young Boys
22: 00 Sporting Braga - Panathinaikos
FENERBAHÇE - TWENTE MAÇINA DOĞRU
17: 00 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak. (Samandıra Can Bartu Tesisleri)
19: 00 Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayacak. (Samandıra Can Bartu Tesisleri)
19: 00 Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting ve bir futbolcu açıklamalarda bulunacak. (Şükrü Saraçoğlu Stadyumu)
20: 00 Hollanda ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sonlandıracak. (Şükrü Saraçoğlu Stadyumu)
DINAMO KIEV - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU
18.30 Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu açıklamalarda bulunacak.
19.00 Ukrayna ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
15: 00 Siyah-beyazlı kafile Romanya'ya hareket edecek.
19.30 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
20.00 Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını noktalayacak.
GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇINA DOĞRU
10: 00 Belçika ekibi, hazırlıklarını tamamlayacak.
15: 00 Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken ve bir futbolcu açıklamalarda bulunacak.
20: 45 Adana Demir spor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
21: 00 Mavi-lacivertliler, çalışmalarını tamamlayacak.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK
10: 00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Belediyesi'nin 'Spor Her Yerde' mottosuyla yola çıktığı süreçte, Esenler'de hayata geçirilen sportif faaliyetler ile ilçede yürütülen spor altyapısı hakkında basınla bir araya gelecek.
BAŞAKŞEHİR
10.30 Başakşehir'de filo araç sponsoru YKT Filo ile Başkan Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Emre Belözoğlu ve futbolcular Krzysztof Piatek, Dimitrios Pelkas ve Deniz Türüç'ün katılımıyla lansman düzenlenecek.
ÜMRANİYESPOR
1'inci Lig ekibi Ümraniyespor, Tarık Aksar'ın 4 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkanını seçecek.
BASKETBOL
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2023-2024 sezonu lig fikstürlerinin kura çekimleri, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
11.00 - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Fikstür Kura Çekimi
13.30 - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Fikstür Kura Çekimi
15.30 - Türkiye Basketbol Ligi Fikstür Kura Çekimi
17.30 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Fikstür Kura Çekimi
VOLEYBOL
AVRUPA ŞAMPİYONASI KADINLAR
A Grubu
18: 00 Ukrayna - Slovenya
21: 00 Macaristan - Sırbistan
B Grubu
19: 00 İsviçre - Bulgaristan
22: 00 İtalya - Hırvatistan
C Grubu
18: 00 Yunanistan - TÜRKİYE
21: 00 İsveç - Azerbaycan
D Grubu
17: 00 Finlandiya - Hollanda
20: 00 Estonya - İspanya
ATLETİZM
Dünya Atletizm Şampiyonası Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam edecek.