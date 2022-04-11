UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş maçları, yarın ve 13 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Maçların ardından yarı finale kalan takımlar arasındaki mücadeleler ise 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Real Madrid (İspanya) - ???????Chelsea (İngiltere) (3-1)

Bayern Münih (Almanya) - Villarreal (İspanya) (0-1)

13 Nisan Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - Benfica (Portekiz) (3-1)

Atletico Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere) (0-1)

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya, Mayıs, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title