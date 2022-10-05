UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
Spor Haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi grupları 3. hafta maçları bu akşam oynanan 8 müsabakayla tamamlandı.
Uefa Şampiyonlar Ligi grupları 3. hafta maçları bu akşam oynanan 8 müsabakayla tamamlandı.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu
Salzburg : 1 - Dinamo Zagreb: 0
Chelsea: 3 - Milan: 0
F Grubu
Leipzig: 3 - Celtic: 1
Real Madrid: 2 - Shakhtar Donetsk: 1
G Grubu
Manchester City: 5 - Kopenhag: 0
Sevilla: 1 - Borussia Dortmund: 4
H Grubu
Juventus: 3 - Maccabi Haifa: 1
Benfica: 1 - Paris Saint-Germain: 1 - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor