Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması, yarınki maçlarla sona erecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları yarın TSİ 23.00'te başlıyor. Galatasaray, Manchester City ile karşılaşacak. Ligde 8'e giren takımlar son 16 turuna yükselecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda lig aşaması, tamamı yarın TSİ 23.00'te yapılacak 18 maçla tamamlanacak.

Ligde 10 puanla 17. sırada bulunan Galatasaray, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak.

"Devler Ligi"nde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Lig etabını 9-24. basamakta bitiren ekipler ise son 16 turu için play-off maçlarına çıkacak.

Arsenal 21 ve Bayern Münih 18 puanla son hafta öncesi ilk 8'e girmeyi garantiledi.

Son hafta maçlarının programı şöyle:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Newcastle United (İngiltere)

Manchester City (İngiltere) - Galatasaray

Liverpool (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)

Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya)

Barcelona (İspanya) - Kopenhag (Danimarka)

Arsenal (İngiltere) - Kairat (Kazakistan)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Villarreal (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Bodo/Glimt (Norveç)

Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)???????

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

Club Brugge (Belçika) - Olimpik Marsilya (Fransa)

PSV (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya)

Ajax (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan)

Napoli (İtalya) - Chelsea (İngiltere)

Monaco (Fransa) - Juventus (İtalya)

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Atalanta (İtalya)

Athletic Bilbao (İspanya) - Sporting (Portekiz)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Kritik eşik aşıldı! WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi