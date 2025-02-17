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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Play-off Rövanşları Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Play-off Rövanşları Başlıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunun rövanş maçları yarın ve 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak. İlk maçların sonuçlarına göre takımlar kıyasıya mücadele edecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu, yarın ve 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off aşaması rövanş maçları, yarın ve 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş karşılaşmalarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Yarın

20.45 Milan - Feyenoord: 0-1

23.00 Atalanta - Club Brugge: 1-2

23.00 Bayern Münih - Celtic: 2-1

23.00 Benfica - Monaco: 1-0

19 Şubat Çarşamba

20.45 Borussia Dortmund - Sporting CP: 3-0

23.00 Paris Saint-Germain - Brest: 3-0

23.00 PSV Eindhoven - Juventus: 1-2

23.00 Real Madrid - Manchester City: 3-2 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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