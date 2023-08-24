UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları tamamlandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunda ilk maçlar tamamlandı. Galatasaray, deplasmanda Norveç'in Molde takımını 3-2 yenerek avantaj elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunda ilk maçlar tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, play-off turunda 3 maç oynandı.
Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, deplasmanda Norveç'in Molde takımını 3-2 yendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Maccabi Haifa (İsrail) - Young Boys (İsviçre): 0-0
Molde (Norveç) - Galatasaray: 2-3
Braga (Portekiz) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-1
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor