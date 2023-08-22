UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu Başladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu başladı. Play-off turunda oynanan üç maçın sonuçları şu şekildedir: Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan): 1-0, Rakow (Polonya) - Kopenhag (Danimarka): 0-1, Rangers (İskoçya) - PSV Eindhoven (Hollanda): 2-2