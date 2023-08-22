UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu Başladı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu başladı. Play-off turunda oynanan üç maçın sonuçları şu şekildedir: Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan): 1-0, Rakow (Polonya) - Kopenhag (Danimarka): 0-1, Rangers (İskoçya) - PSV Eindhoven (Hollanda): 2-2
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, play-off turunda üç maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan): 1-0
Rakow (Polonya) - Kopenhag (Danimarka): 0-1
Rangers (İskoçya) - PSV Eindhoven (Hollanda): 2-2
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor