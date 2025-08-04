UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi halinde bu turda Nice- Benfica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde bu turda Nice - Benfica eşleşmesinin galibi ile grup aşamasına kalmak için mücadele edecek.

Play-off turunda ilk maçlar 19-20 Ağustos, rövanşlar ise 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe / Feyenoord - Nice / Benfica

Rangers / Viktoria Plzen - Salzburg / Club Brugge

Ludogorets / Ferencvaros - Shkendıja / Karabağ

Lech Poznan / Kızılyıldız - Dinamo Kiev / Pafos

Bodo Glimt - Sturm Graz

Celtic - Almaty / Slovan Bratislava

Basel - Malmö / Kopenhag - İSTANBUL