UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ve Ukrayna takımları galip geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ikinci haftasına iki maçla devam edildi.

E Grubu mücadelesinde İspanyol takımı Atletico Madrid, sahasında ağırladığı Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 3-2 yendi.

Atletico Madrid'in golleri 12 ve 47. dakikalarda Morata ve 45+4 dakikada Griezmann'dan gelirken Feyenoord'un gollerini ise 7. dakikada Hermosa (Kendi kalesine) ve 34. dakikada Hancko kaydetti.

H Grubu'nda oynanan maçta ise Belçika takımı Royal Antwerp, konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 3-2 yenildi.

Shakhtar Donetsk'in golleri 48 ve 76. dakikalarda Sikan ve 71. dakikada Rakitskyy'den gelirken, Royal Antwerp'in gollerini ise 3. dakikada Muja ve 33. dakikada Balikwisha kaydetti.