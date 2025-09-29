Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İkinci Hafta Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta müsabakaları yarın başlayacak. Galatasaray, 1 Ekim'de Liverpool ile karşılaşacak. Programda 19.45 ve 22.00 saatlerinde birçok önemli maç yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, yarın ve 1 Ekim'de oynanacak.

Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İngiliz ekibi Liverpool'u ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Atalanta-Club Brugge

19.45 Kairat-Real Madrid

22.00 Inter-Slavia Prag

22.00 Chelsea-Benfica

22.00 Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt

22.00 Bodo/Glimt-Tottenham

22.00 Olimpik Marsilya-Ajax

22.00 Galatasaray-Liverpool

22.00 Pafos-Bayern Münih

1 Ekim Çarşamba:

19.45 Union Saint-Gilloise-Newcastle United

19.45 Karabağ-Kopenhag

22.00 Arsenal-Olympiakos

22.00 Bayer Leverkusen-PSV

22.00 Villareal-Juventus

22.00 Napoli-Sporting Lizbon

22.00 Monaco-Manchester City

22.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao

22.00 Barcelona-Paris Saint-Germain

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
