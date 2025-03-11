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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İftar Molası

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İftar Molası
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Barcelona ve Benfica arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında, Ramazan ayı nedeniyle oruç tutan futbolcular için iftar molası verildi. Maçın 14. dakikasında, oyuncuların iftar yapabilmesi için oyun durduruldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Benfica arasında oynanan maçta oruç tutan futbolcular için iftar molası verildi.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Barcelona, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk etti. Ramazan ayı sebebiyle erken saatte oynanan maçlar için futbolculara özel ilgi gösterilmesi zorunlu kılındı. Bu kritik maçın da TSİ 20.45'te başlaması ve Barselona kentinde güneşin batmasıyla birlikte ilk düdükten 7 dakika sonra iftar vakti girdi. Fransız hakem François Letexier, 14. dakikada topun dışarı gitmesiyle birlikte oyunu durdurdu ve oyuncuların kenara gitmesini sağladı. Barcelona'da Lamine Yamal ve Ansu Fati, Benfica'da ise mili futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile birlikte Zeki Amdouni, oruçlarını açtı.

Futbolculara sağlanan bu imkan sonrası maç tekrar hareket kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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