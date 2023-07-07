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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hakem görevlendirmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hakem görevlendirmesi

Spor Haberleri

UEFA, hakem Abdulkadir Bitigen'i Lüksemburg'un Swift ile Slovakya'nın Slovan Bratislava takımları arasındaki rövanş maçında görevlendirdi.

UEFA, hakem Abdulkadir Bitigen'i UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Lüksemburg'un Swift ile Slovakya'nın Slovan Bratislava takımları arasındaki rövanş maçında görevlendirdi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, 19 Temmuz Çarşamba günü Lüksemburg temsilcisinin ev sahipliğinde yapılacak maçta Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Lüksemburg Slovakya Spor Haberler

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