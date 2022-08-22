UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan son 6 takım belli oluyor Spor Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları yarın başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, elemelerden grup aşamasına yükselecek 6 takım, 23-24 Ağustos tarihlerindeki maçlar sonucu belli olacak. Elenen ekipler, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. Trabzonspor, deplasmanda 2-1 kaybettiği mücadelenin rövanşında 24 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak. Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle: Yarın: Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (2-0) Viktoria Plzen (Çekya) - Karabağ (Azerbaycan) (0-0) Kızılyıldız (Sırbistan) - Maccabi Haifa (İsrail) (2-3) Çarşamba: Trabzonspor - Kopenhag (Danimarka) (1-2) Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-1) PSV (Hollanda) - Rangers (İskoçya) (2-2) Spor Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer UEFA Şampiyonlar Ligi Danimarka Spor Haberler

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