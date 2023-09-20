UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Real Madrid maçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Kopenhag ile 2-2 berabere kalırken, Real Madrid Union Berlin'i 1-0 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasına iki grupta oynanan iki maçla devam edildi.
A Grubu'nda yer alan Galatasaray, sahasında ağırladığı Kopenhag karşısında 35. dakikada Mohamed Elyounoussi ve 58. dakikada Diogo Gonçalves'in golleriyle 2-0 geriye düştü.
Konuk ekip, Elias Jelert'in kırmızı kart görmesiyle 73. dakikada 10 kişi kaldı. 86. dakikada Sacha Boey ile farkı bire indiren sarı-kırmızılı takım, 88. dakikada Tete ile beraberliği yakaladı. Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
C Grubu mücadelesinde ise Real Madrid, sahasında Union Berlin'i 90+4. dakikada İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın attığı golle 1-0 yendi.
Kaynak: AA / Spor