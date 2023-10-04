UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Real Madrid galibiyetle başladı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci hafta maçları, 4 grupta oynanan 8 karşılaşma ile başladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti. İngiliz ekibinin golleri Höjlund'dan geldi. A Grubu'nun diğer maçında ise Bayern Münih, deplasmanda Kopenhag'ı Jamal Musiala ve Mathys Tel'in golleriyle 2-1 yendi. Kopenhag'ın tek golünü Lerager attı.

GECENİN MAÇINDA KAZANAN REAL MADRİD

Gecenin en dikkat çeken maçında Napoli ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollere sahne olan karşılaşmada kazanan 3-2'lik skor ile Real Madrid oldu. Real Madrid'e İtalya deplasmanında galibiyeti getiren golleri Vinicius Junior, Jude Bellingham ve Alex Meret (k.k) attı. Leo Ostigard ve Piotr Zielinski'nin golleri ise Napoli'nin mağlup olmasına engel olamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde:

A GRUBU

22.00 Manchester United - Galatasaray: 2-3

22.00 Kopenhag - Bayern Münih: 1-2

B GRUBU

22.00 PSV Eindhoven - Sevilla: 2-2

22.00 Lens - Arsenal: 2-1

C GRUBU

Union Berlin - Sporting Braga: 2-3

Napoli - Real Madrid: 2-3

D GRUBU

Salzburg - Real Sociedad: 0-2

Inter - Benfica: 1-0