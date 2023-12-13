UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda Sonuçlar Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda G Grubu'nda oynanan son maçlarla birlikte Manchester City ve Leipzig son 16 turuna yükseldi. Young Boys ise UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son haftasında G Grubu'nda maçlar tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasına 2 maçla devam edildi.

Leipzig (Almanya), konuk ettiği Young Boys (İsviçre) takımını 2-1 yenerken Manchester City (İngiltere) ise deplasmanda Kızılyıldız (Sırbistan) takımını 3-2 mağlup etti.

20 yaşındaki futbolcu Micah Hamilton, Manchester City'deki ilk maçında takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. Manchester City, 6'da 6 galibiyetle G Grubu'nu 18 puanla zirvede tamamladı.

Gruptaki maçlar tamamlandıktan sonra Manchester City ve Leipzig UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalırken Young Boys ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Kızılyıldız ise grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.