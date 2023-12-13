Üye Girişi
Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda Sonuçlar Belli Oldu

Güncelleme:
Abone Ol

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda G Grubu'nda oynanan son maçlarla birlikte Manchester City ve Leipzig son 16 turuna yükseldi. Young Boys ise UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son haftasında G Grubu'nda maçlar tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasına 2 maçla devam edildi.

Leipzig (Almanya), konuk ettiği Young Boys (İsviçre) takımını 2-1 yenerken Manchester City (İngiltere) ise deplasmanda Kızılyıldız (Sırbistan) takımını 3-2 mağlup etti.

20 yaşındaki futbolcu Micah Hamilton, Manchester City'deki ilk maçında takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. Manchester City, 6'da 6 galibiyetle G Grubu'nu 18 puanla zirvede tamamladı.

Gruptaki maçlar tamamlandıktan sonra Manchester City ve Leipzig UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalırken Young Boys ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Kızılyıldız ise grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

Kaynak: AA / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Young Boys Manchester Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Marmara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba Marmara'da kaç şiddetinde deprem oldu? İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! Az önce deprem nerede oldu? 14 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Antwerp - Barcelona maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Antwerp - Barcelona maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Borussia Dortmund - PSG maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Borussia Dortmund - PSG maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliği nedir, nasıl tedavi edilir? Celtic - Feyenoord maçı CANLI izle! Celtic - Feyenoord maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Hanuka Bayramı nedir, kimler kutlar? Kış saatine geçilecek mi? Kış saati uygulaması devam edecek mi, ne zaman sona erdi? FED faiz kararı ne oldu? FED FAİZİ AÇIKLADI! İşte FED faiz kararı! Young Boys hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ülkede bulunuyor? Young Boys hangi ligde? Young Boys sahibi kim? Peynir fondü tarifi! MasterChef Peynir fondü nasıl yapılır? MasterChef canlı izle! 13 Aralık Çarşamba MasterChef 2023 178 .yeni bölüm canlı izle! TV8 MasterChef canlı izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title